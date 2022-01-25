طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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يؤدي اليوم، طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الامتحانات ورقيا بلجان بالمدارس بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات الإلكترونية على التابلت سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التي تمثل 30%.

وقامت الإدارات التعليمية بتعقيم اللجان استعدادا للامتحان، وشددت علي ارتداء الطلاب للكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح ولكن يمنع دخول الكتاب الورقي، وسمحت المدارس للطلاب باصطحاب التابلت أثناء عقد الامتحان للاستعانة بما عليه من مواد تعليمية ومحتوى رقمي سواء على بنك المعرفة المصري أو الكتب المدرسية الإلكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات تعقد علي مستوي المدرسة، وتولي الموجه الأول بكل مدرسة وضع أسئلة الامتحانات طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية التى تم وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى تناسب التقييم الجديد بحيث تخدم الأسئلة وتقييم مستوى الفهم ونواتج التعلم الحقيقية.

وأكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

وأضافت أن مدير المدرسة هو المسئول عن سرية الامتحان حتى يصل ليد الطلاب.