عبدالله بن زايد يثمن موقف روسيا الداعم للإمارات حول الهجوم الإرهابي الحوثي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ثمن خلاله موقف روسيا الداعم لدولة الإمارات خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات "الإرهابية".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، عن الشيخ عبدالله تأكيده على علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ومن جانبه، أشاد لافروف، بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، بحسب "وام".