ماكرون: أجرينا مباحثات أولية مع قادة المنطقة بشأن تطورات الأوضاع في بوركينافاسو

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استيلاء العسكريين على السلطة في بوركينافاسو، أمس الاثنين.

وقال الرئيس الفرنسي، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات أولية مع قادة المنطقة بهذا الشأن، وأنه سيجري مناقشات مماثلة خلال الأيام القليلة المقبلة حول هذا الوضع.

وأضاف ماكرون: "إننا مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في أدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو".

وكانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبوا بالإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري.

يذكر أن الجيش في بوركينا فاسو، كان قد أعلن أمس الاثنين، عزل رئيس بوركينافاسو وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وإغلاق الحدود، مبررا ذلك بـ"فشل رئيس البلاد في توحيدها في مواجهة التحديات"، وأن الاستيلاء على السلطة تم دون عنف.