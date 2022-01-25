 نقابة الكيماويات في عيد الشرطة وذكرى يناير: نجدد الثقة في القيادة السياسية ومستمرون في مساندة الدولة - بوابة الشروق
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نقابة الكيماويات في عيد الشرطة وذكرى يناير: نجدد الثقة في القيادة السياسية ومستمرون في مساندة الدولة

أحمد كساب
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:15 م

هنأ عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ورجالها البواسل، وبذكرى ثورة ٢٥ يناير.

وقال حمدي، إن احتفال مصر اليوم الثلاثاء بعيد الشرطة الـ70، وبالذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير يعيد إلى الأذهان الدور البطولي الذي لعبته الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال، واستمرار عطاء رجال الشرطة الذى لاينضب في محاربة الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أن ذلك يعيد إلى الأذهان خروج الشعب المصري في يناير2011، بمطالب وحقوق مشروعة إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بسرقة تلك الثورة، ولكن الشعب المصري انتفض مرة أخرى في 30 يونيه 2013، لحماية ثورته الوطنية بحماية من القوات المسلحة الوطنية والشرطة الباسلة وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: أن عمال مصر يجددون الثقة في القيادة السياسية ويساندون الدولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفي معركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

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