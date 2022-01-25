لبنان: جلسات مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة لحين إقرار مشروع الموازنة

قال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، إن جلسات مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة إلى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، مشيرًا إلى أن الجلسة الصباحية للمجلس نظرت 39 مادة من المشروع قبل التوقف لاستراحة قصيرة تعود بعدها للاجتماع مرة أخرى حتى السادسة مساء، مشددًا على استمرار الجلسات غدًا وبعد غد، لحين إنجاز المشروع.

وأضاف الحلبي في تصريح عقب نهاية الجلسة الأولى، أن مجلس الوزراء بدأ، اليوم الثلاثاء، جلسات دراسة ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 مادة مادة، وذلك في اجتماع عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر إلى العراق.

وأوضح أن المجلس توقف أمام عدة مواد تتصل بالمحفزات الاقتصادية وبتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجددا، كما تم تأجيل نظر بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش.

وعن الدولار الجمركي، قال الحلبي إنه من السابق لأوانه الدخول في هذه التفاصيل، مشيرًا إلى أن الأولوية لإنهاء دراسة هذا المشروع، وعند إنجازه ستخرج الحكومة ببيان خطي حوله.

وأشار إلى أن المناقشات تتم في جو من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي، الذي يثري المواد بشكل يحفظ المال العام، ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد.

وعن الضرائب الجديدة، أجاب بأن مشروع الموازنة متكامل، ويجب الانتظار عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج.