اقترب المدرب أحمد سامي، من العودة إلى تدريب فريقه السابق سموحة السكندري، وذلك بعد إقالته من القيادة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا.

وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا قد أعلنت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إقالة أحمد سامي من منصبه كمدير فني، دون الكشف عن السبب.

وتوصل سامي لاتفاق مبدئي مع إدارة نادي سموحة، وذلك من أجل العودة لتدريب الفريق مرة أخرى، خلفًا للمدرب المُقال طارق العشري.

يُذكر أن طارق العشري رحل عن تدريب فريق سموحة، وذلك عقب هزيمته أمام نظيره بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية أمس الثلاثاء.