رئيس أوكرانيا يوقع مرسوما بفرض عقوبات شخصية على رجل الأعمال فاديم نوفينسكي

وقع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات شخصية لمدة خمس سنوات على رجل الأعمال فاديم نوفينسكي وكبار رجال الدين في الجزء التابع لروسيا من الكنيسة الأرثوذوكسية في أوكرانيا.

والمرسوم المؤرخ في 24 يناير، منشور في الموقع الالكتروني الرئاسي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتنطبق العقوبات الشخصية على نوفينسكي وهو رجل دين في الكنيسة، وتسعة أساقفة ومطارنة، من بينهم بيترو ليبيد، وهو المطران المسؤول عن "كييف بيشيرسك لافرا" وهو مجمع من كنائس رهبانية وجزء من التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو".