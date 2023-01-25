ارتفاع إيرادات ووسايد إنيرجي خلال الربع الأخير

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أعلنت شركة النفط الأسترالية ووسايد إنيرجي جروب التي كانت تعرف سابقا باسم ووسايد بتروليوم ليمتد اليوم الأربعاء ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 16ر5 مليار دولار أسترالي (66ر3 مليار دولار) مقابل 91ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وزاد إجمالي إيرادات مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 10ر5 مليار دولار مقابل 85ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة ربع السنوي إلى 6ر51 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 63ر22 مليون برميل قبل عام.

ووصل حجم مبيعات ووسايد إنيرجي خلال الربع الأخير من العام الماضي 23ر52 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 76ر31 مليون برميل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبالنسبة للعام الحالي تتوقع ووسايد استمرار إجمالي إنتاجها ككل بين 180 و190 مليون برميل نفط مكافئ.