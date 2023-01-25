وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يفتتحان محطة مياه شرب جوفية بالعاصمة جوبا

في احتفال شعبي كبير، افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ونظيره الجنوب سوداني، بال ماي دينج، محطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجبل ليمون (أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا).

وفي كلمته بالاحتفالية، أعرب سويلم عن سعادته بالتواجد وسط أهالي دولة جنوب السودان الشقيقة والاحتفال معهم بانطلاق المياه من محطة مياه الشرب المهداة من الشعب المصري للشعب الجنوب سوداني الشقيق، والتي تحمل الخير والتنمية للمواطنين بالمنطقة حيث تخدم ما يقرب من ٢٠٠٠ نسمة.

وأشار إلى انتهاء مصر من تنفيذ ٢٠ محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة، بالإضافة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأكد سويلم أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على جميع الأصعدة وعلى مدى سنوات طويلة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية في مختلف ولايات جنوب السودان الشقيق.

وأشاد سويلم بذكرى مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري الجنوب سوداني الراحل، ودوره البارز في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وأعرب بال ماي دينج عن شكره لمصر لما تقدمة من دعم لجمهورية جنوب السودان خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، مما يُسهم في استقرار المواطنين والحد من الصراعات.