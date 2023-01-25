مقتل بريطانيين اثنين أثناء مشاركتهما في عملية إجلاء بشرق أوكرانيا

قتل بريطانيان في أوكرانيا أثناء محاولتهما تنفيذ عملية إجلاء إنساني في شرق البلاد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية مساء الثلاثاء.

وكان كريس باري /28 عاما/ وزميله أندرو باجشو /47 عاما/ اللذان يحملان الجنسيتين البريطانية والنيوزيلندية ، يحاولان إجلاء امرأة مسنة من سوليدار شرق أوكرانيا عندما أصيبت سيارتهما بقذيفة مدفعية، وفقا لما ذكرته أسرة باجشو في بيان نقلت عنه صحيفة جارديان البريطانية.

وكان الرجلان يعملان كمتطوعين، ويساعدان الأشخاص على الفرار من الخطوط الأمامية للحرب التي بدأتها روسيا في شباط/فبراير الماضي.

وفي بيان سابق، أعلنت أسرة باري "بحزن شديد" أن الرجلين قتلا. وأشادت بكريس ، قائلة إن "تصميمه غير الأناني في مساعدة كبار السن والشباب والمحرومين هناك جعلنا وعائلته الكبيرة فخورين للغاية".