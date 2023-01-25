مدرب أرسنال يلمح إلى إمكانية ضم لاعب جديد بعد إصابة النني

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اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن إصابة لاعب الوسط المصري محمد النني ستدفع النادي لدخول سوق الانتقالات لضم لاعب وسط جديد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه رغم كون النني احتياطيا في أرسنال، لكنه يتم الاعتماد عليه من جانب أرتيتا في مباريات أخرى مثل بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وكشف أرتيتا عن غياب النني بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات، فيما لم يتم الكشف بعد عن موعد عودة اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

كان اسم أرسنال قد أرتبط بلاعب وسط ويستهام ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه قد يكون بحاجة لتعزيز خط الوسط في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبسؤاله عن إمكانية غياب النني لباقي الموسم، أجاب أرتيتا: "هناك مخاوف من حدوث هذا ".

وأضاف: "النني ليس اللاعب الذي يشكو كثيرا من الإصابة، لكن دعنا نرى، لديه بعض المشاكل في الركبة ونحن نقيم الأمر في الوقت الحالي".

وقال أرتيتا بخصوص دخول أرسنال سوق الانتقالات ومحاولة ضم لاعبين مثل أمادو أونانا وويستون ماكيني ومويسيس كايسيدو: "حسنا نحتاج للمزيد من التغطية في وسط الملعب بقدر الإمكان".

وأتم: "إذا كان هناك شيء آخر متاح ويمكن أن يجعلنا أفضل ، فسننظر إليه".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.