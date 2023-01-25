أمين عام حلف الناتو يبحث مع زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا

ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم الحلف لأوكرانيا.

وكتب الأمين العام للحلف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "لقد تحدثت مع الرئيس زيلينسكي عن العدوان الروسي على أوكرانيا. سيستمر حلفاء الناتو في دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، على حد قوله.

أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا، وتعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي المرحلة الأولى، حيث سيتم توفير سرية مكونة من 14 دبابة من طراز A6 ليوبارد 2 من مخزون بوندسوير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريبا تنظيم تدريب للجيش الأوكراني في ألمانيا.

ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن نقل دبابات "أبرامز" إلى الأوكرانيين.