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قرر مسؤولو نادي مودرن فيوتشر فسخ التعاقد مع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء قرار مسؤولى مودرن فيوتشر بعد خروج الفريق من بطولة كأس الرابطة من الدور الأول.

ويفاضل مسؤولو فيوتشر بين أكثر من مدرب لاختيار أحدهم لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ودخل مسؤولي فيوتشر في الأيام الماضية في مفاوضات مع حسام حسن، لإقناعه بتولى تدريب الفريق بشرط عدم تواجد إبراهيم حسن، في منصب مدير الكرة نظرًا لتواجد علاء ميهوب.

وعرض مسؤولو فيوتشر على حسام حسن أن يتواجد إبراهيم حسن، في منصب المدرب، وهو ما رفضه «العميد»، حيث يتمسك بتواجد شقيقه في منصب مدير الكرة.

وهناك أكثر من مدرب مرشح لتدريب فيوتشر حال فشل التعاقد مع حسام حسن، على رأسهم التونسي معين الشعباني، ومن المنتظر أن يحسم فيوتشر ملف المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.