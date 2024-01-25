تصدير 2029 حاوية مكافئة من ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط تصدير 2029 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 258 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاوية مكافئة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130886 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 طنا، كما استقبل الميناء 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 14 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طن تشتمل على 3395 طن كلينكر، و2224 طن ملح صب، و190 طن مولاس، و20738 طن يوريا، و2970 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طن تشتمل على 17600 طن ذرة، و1243 طن خشب زان، و9099 طن قمح، و8400 طن سكر، و250 طن خردة، و4690 طن حديد.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع إمبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6317 شاحنة.