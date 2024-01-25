 رئيس وزراء السويد يوافق على لقاء نظيره المجري لمناقشة الانضمام للناتو - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السويد يوافق على لقاء نظيره المجري لمناقشة الانضمام للناتو

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 5:19 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 5:19 م
عرض رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، على نظيره المجري فيكتور أوربان فرصة اللقاء في كل من بروكسل وبودابست، فما تتطلع الدولة الواقعة بشمال أوروبا لإقرار طلبها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتقدمت السويد بطلب للانضمام للناتو في مايو 2022، عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن كل الأعضاء القائمين بحاجة لتقديم موافقتهم قبل إمكانية انضمام البلاد، وتحجب المجر موافقتها حتى الآن.

وهناك توقعات من اقتراب انتهاء محنة السويد بعد مصادقة البرلمان التركي الأسبوع الجاري بعد شهور من التأجيلات.

ومازال يجب أن يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار ليصبح قانونا.

وفي حال فعل ذلك بشكل سريع، فلن تحتاج السويد سوى لمصادقة المجر لتنضم إلى الناتو.

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