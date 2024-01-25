وفاة طالب بعد غيبوبة 250 يوما إثر حادث سير في الإسكندرية

فارقَ الطالب معتز ياقوت، المقيد بكلية إدارة الأعمال، جامعة الإسكندرية، الحياة؛ بعد غيبوبة طويلة استمرت لمدة 250 يوما؛ إثر تعرضه لحادث سير أليم.



وتعود الواقعة إلى شهر مايو 2023 عندما تعرض الطالب لحادث سير أليم، حيث صدمته سيارة مُسرعة، وتسبب الحادث في تعرضه لإصابات بالغة، ودخل على أثر ذلك في غيبوبة استمرت 8 أشهر و10 أيام.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا حول إشارة من إدارتي شرطة المرور والنجدة، تفيدان ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير، أسفر عن إصابة شخص.



تم نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لإسعافه، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.