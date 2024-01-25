الأهلي يعلن: الشناوي يغيب عن الملاعب 3 أشهر

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أعلن نادي الأهلي نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، في الكتف، اليوم الخميس في ألمانيا.

أشار الأهلي إلى أن الشناوي خضع للجراحة تحت إشراف الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف.

وتواصل أحمد جاب الله طبيب الأهلي مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب للاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية.

وتبين بعد المشاورات أن محمد الشناوي سيغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر لتجهيزه بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وأصيب الشناوي في الكتف خلال الدقائق الأخيرة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر مساء الإثنين الماضي في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا.