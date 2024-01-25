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الصفقات الجديدة تزين قائمة بيراميدز لمواجهة زد في كأس الرابطة

محمد جلال
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:01 ص

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: محمود زلاكا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - صامويل أومسا- عمر رمضان - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود أوكا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مروان حمدي - فخري لاكاي - دودو الجباس


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