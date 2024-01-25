 إبراهيم سعيد: الأهلي يفاضل بين بسام وأبو جبل لخلافة الشناوي - بوابة الشروق
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إبراهيم سعيد: الأهلي يفاضل بين بسام وأبو جبل لخلافة الشناوي

محمد ثابت
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 1:25 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 1:25 ص

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن هناك اتجاه داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.

قال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" الأهلي يتحرك لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي التي قد تمتد إلي 6 أشهر ، يعني الموسم بالكامل".

أضاف:" الأهلي وضع خيارات كثيرة مثل محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي ومنتخب مصر أو محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عودة علي لطفي".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيفتقد محمد الشناوي خلال الأشهر المقبلة بعد الإصابة مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع فى الكتف.


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