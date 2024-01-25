بريطانيا: ضوابط الحدود الجديدة تجبر السائحين على الانتظار ساعات طويلة قبل دخول أوروبا

أبلغ مجلس أشفورد بورو لجنة التدقيق الأوروبية في البرلمان البريطاني بأن السياح المتجهين إلى أوروبا قد يضطرون إلى الانتظار لمدة تصل إلى 14 ساعة، وربما أكثر عند نقاط مراقبة الحدود بموجب نظام جديد لدخول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس، عن المجلس قوله للجنة إن ميناء دوفر البريطاني قد يشهد والمنطقة المحيطة به اضطرابات واسعة عندما يتم إطلاق النظام الجديد لدخول الاتحاد الأوروبي، ومغادرته، ما لم يتم اتخاذ تدابير لمنع التأخيرات.

وأبلغ مجلس آشفورد بورو اللجنة بأن طوابير الانتظار على مدار 14 ساعة ستكون بمثابة "أسوأ سيناريو معقول" إذا تم تنفيذ البرنامج كما هو مقرر في أكتوبر المقبل.

وتعني الضوابط الجديدة أنه سيتعين على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورهم، إلى جانب جوازات سفرهم.

وشهد ميناء دوفر والطرق المحيطة به سلاسل متعددة من الازدحام المروري على مدى السنوات القليلة الماضية، مع إضافة عمليات الفحص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى أوقات الانتظار.

وأعربت هيئة السياحة "فيزيت كنت"، عن مخاوفها من أن تؤثر التأخيرات الناجمة عن النظام الجديد بشكل غير مباشر على الشركات المحلية، وهو ما كانت عليه الأمور خلال فترات الاضطراب السابقة.

وحذر مجلس آشفورد من أن يؤدي التأخير لمدة 14 ساعة في الميناء إلى طوابير انتظار طويلة على طول طريقي (إيه 20) و(إم 20)، مما قد يعيق حركة دخول الموظفين والسياح إلى النفق الأوروبي في فولكستون