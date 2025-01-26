مقتل 6 من عناصر حفظ السلام في اشتباكات بشرق الكونغو الديمقراطية

قتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في اشتباكات مع متمردي جماعة (إم 23) شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكره مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم السبت.

وقُتل اثنان من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية أمس الجمعة، بينما قُتل جندي من قوات "الخوذ الزرقاء" من أوروجواي اليوم السبت، بحسب مسؤول في الأمم المتحدة تحدث لوكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتحدث علنا في الأمر.

بالإضافة إلى ذلك، قُتل ثلاثة من قوات حفظ السلام المالاوية في شرقي الكونغو، وفقا لبيان أصدرته الأمم المتحدة في مالاوي اليوم السبت.

وحقق متمردو (إم 23) مكاسب إقليمية كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أحاطوا بمدينة جوما شرقي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة وتعد مركزا إقليميا للجهود الأمنية والإنسانية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستقوم بنقل موظفيها غير الأساسيين من جوما مؤقتا، مثل الموظفين الإداريين.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "يظل الموظفون الأساسيون في الميدان، ويواصلون العمليات الحيوية مثل توزيع الغذاء، وتقديم المساعدة الطبية، وتوفير المأوى، وحماية المجتمعات الضعيفة."

ويعد متمردو "إم 23" من بين حوالي 100 مجموعة مسلحة تتنافس على موطئ قدم في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا، في صراع مستمر منذ عقود، مما أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.