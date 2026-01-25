كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 87 من أصل 102 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر - إم وصواريخ أرض-جو بعيدة المدى ومن طراز إس-300 تم إطلاقهما من منطقة بريانسك الروسية، و102 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريل وبريانسك وشاتالوفو الروسية، ومن دونيتسك المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 87 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية في شمال وجنوب ووسط وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 52 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، إنه "خلال الليلة الماضية، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 52 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين في منطقة بريانسك، و15 طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار، و9 طائرات مسيرة في منطقة روستوف، و4 طائرات مسيرة في منطقة أوريول، و3 طائرات مسيرة في كل من منطقتي بيلجورود وأستراخان.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.