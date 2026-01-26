محافظ مطروح: إعادة تخطيط وتنظيم منطقة وسط مدينة مرسى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، خاصة منطقة علم الروم، بعد الانتهاء من أعمال رفع السوق العشوائي ونقل الباعة الجائلين إلى السوق العمومي بمدخل المدينة؛ حفاظًا على المظهر الحضاري والسياحي والبيئي للمدينة.

وجارٍ تنفيذ أعمال إعادة تأهيل ومد شارع علم الروم إلى شارع شكري القوتلي، مع تنظيم مواقف وحركة سيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، ومنع العشوائية والتيسير على الركاب، حيث تم نقل موقف سيارات الريفية إلى موقف الكيلو 4 و7، ونقل الأخير إلى مدخل الشارع الجديد بمنطقة سوق المعازير.

وشدد محافظ مطروح، على أهمية متابعة وإزالة كل الإشغالات العشوائية أولًا بأول، ومنع التعدي على الشوارع والأرصفة، خاصة مع إعادة فتح السوق العمومي للخضار والفاكهة بمدخل المدينة، وقرب المواقف منه بما ييسر على المواطنين وينظم الحركة المرورية داخل المدينة.

كما تم التأكيد على دراسة الاستغلال الاقتصادي الأمثل، وإعادة دراسة الاستفادة من مساحة المحلات الخاصة بالمحافظة بشارع شكري القوتلي، من موقف أتوبيس النقل الجماعي إلى مسجد التقوى.

ووجّه محافظ مطروح، شرطة المرور ومديرية الطرق باستغلال إزالة السوق العشوائي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتخفيف التكدس والكثافة المرورية وسط المدينة، إذ تم إعادة تنظيم شارع علم الروم من اتجاه شارع شكري القوتلي، وتركيب بلدورات وسط الشارع لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، بما يعد خطوة تعكس إرادة حقيقية لإعادة التنظيم للحفاظ على المظهر الحضاري وإنهاء حالة العشوائية داخل المدينة، ومنع الاختناقات المرورية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وجاء ذلك بحضور العميد حسن الحو، مدير إدارة مرور مطروح، والمهندس محمد العشري، مدير مديرية الطرق، والعميد معتز درويش، مساعد مدير إدارة مرور مطروح، والمقدم عبد العزيز عبد الحي، مدير مباحث المرور، والمقدم سعد رمضان، مدير إدارة شرطة المرافق، وناصر النجار، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والجهات المعنية.