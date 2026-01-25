أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ أشارت إلى أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا بمختلف أنحاء الجمهورية كافة.



ولفتت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إلى تكون شبورة مائية من الساعة الثالثة فجرًا وحتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مرجحة أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح، فضلًا عن وجود فرص لتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد.



كما كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على المدن والمحافظات، والتي جاءت بعضها على النحو التالي:

العظمى الصغرى



القاهرة: 22 12

الإسكندرية: 22 11

العاصمة الجديدة: 23 10

شرم الشيخ: 24 16

أسوان: 26 13

الأقصر: 26 11