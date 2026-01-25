الأرصاد: نشاط الرياح يومي الاثنين والثلاثاء سيؤدي إلى انخفاض الإحساس بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة نهارًا عن معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى أربع درجات.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أن الكتل الهوائية الصحراوية تؤدي إلى طقس دافئ بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، خاصة مع الأجواء المشمسة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم الأحد تبلغ 22ْ درجة مئوية، على أن ترتفع غدًا الإثنين إلى ما بين 23ْ و24ْ درجة.

وتابعت أن الطقس يظل باردًا خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مؤكدة استمرار الإحساس بالبرودة ليلًا رغم الارتفاع النسبي في درجات الحرارة نهارًا، محذرة من نشاط الرياح اعتبارًا من غدًا الإثنين، خاصة على المناطق الغربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الإحساس بدرجات الحرارة ليلًا، على أن يستمر هذا النشاط حتى يوم الثلاثاء.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار ضعيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، منبهة إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لاسيما الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.