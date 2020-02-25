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قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء كافة فعاليات الأعياد الوطنية الشعبية المقررة، غدًا وبعد غد، حتى إشعار آخر؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذت بعد ظهور 3 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي - في بيان صحفي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين بقاعة مجلس الوزراء بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح - الجميع إلى تفهم الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمواجهة هذا الوباء، وتجسيد التعاون المأمول لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم، وكذلك والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، تجنبا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

كما دعا كافة المواطنين والمقيمين إلى البعد عن المظاهر السلبية في الاحتفال، والتي تخرج عن الإطار الإيجابي الذي يبرز مشاعر الفرح والاعتزاز، ويسبب الضرر والأذى وإزعاج الأخرين، بالإضافة إلى تجنب التجمعات التي تتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، والهادفة إلى تجنب انتشار وباء فيروس كورونا ومخاطرة.

وقد استمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح رئيس فريق متابعة تطورات فيروس كورونا المستجد (19 ـ COVID) حول التطورات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره في الكويت.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضًا، تكليف فريق برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من كل من (وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - الإدارة العامة للجمارك - وزارة المالية - وزارة الإعلام - وزارة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - مركز التواصل الحكومي)؛ لمتابعة تطورات هذا الوباء، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والخطوات اللازمة للحد من انتشاره، على أن يكون الفريق في حالة انعقاد دائم، لتولي متابعة آخر مستجدات انتشار هذا المرض على المستويين المحلي والخارجي، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية الوقائية والعلاجية.