اليويفا يقدم مساعدات لكرة القدم اليونانية

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ذكر تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء أن اليونان وافقت اليوم على تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إطار جهودها للتصدي لمشكلة شغب المشجعين وغيرها من القضايا.

وأوضحت قناة "إي.آر"تي" التليفزيونية اليونانية الرسمية أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر سيفيرين رئيس اليويفا وقعا وثيقة تحدد خطة إصلاح من شأنها أن تعمل أيضا على تحسين الشفافية والتمويل للأندية اليونانية.

ومن أبرز نقاط الاتفاقية، مشاركة اليويفا في تعيين الحكام لمباريات دوري السوبر اليوناني، ويتضمن ذلك تعيين حكام دوليين لإدارة المباريات البارزة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال الموسم الجاري من المسابقة.

وتعاني كرة القدم اليونانية منذ أعوام من مشكلة أحداث العنف، خاصة في مباريات الأندية الكبيرة وهي أولمبياكوس وباوك أثينا وآيك أثينا وباناثينايكوس.

وكان رئيس الوزراء ميتسوتاكيس قد حذر ملاك الأندية الكبيرة في يناير الماضي، بفرض إجراءات طوارئ وعقوبات، من بينها إيقاف منافسات دوري السوبر، وذلك إن لم تبدأ الأندية في العمل على حل الأزمة القائمة.