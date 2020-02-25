أفغانستان: تسجيل 3 حالات اشتباه أخرى بفيروس كورونا المستجد

أعلن مسؤولو الصحة المحليون في أفغانستان، تسجيل 3 حالات اشتباه أخرى بفيروس (كورونا)، منهم واحدة في إقليم "جور"، واثنان في إقليم "فرح".

وقال المسؤول المحلي البارز بالصحة عبد الجبار شايك -وفقا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الثلاثاء- "إن رجلين يشتبه في إصابتهما بفيروس (كورونا) تم وضعهما في الحجر الصحي في منشأة طبية بإقليم "فرح"، حيث إنهما قد عادا مؤخرا من إيران".

ومن جهته، قال رئيس مديرية الصحة العامة في إقليم "جور" جمعة جول يعقوبي: "إن المشتبه به في الإقليم هو شخص يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد عاد مؤخرًا من إيران".

وتأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من إعلان وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز تسجيل 7 حالات اشتباه بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، وذلك بإقليم "هيرات" الغربي المتاخم لإيران.. كما كان قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي بالعاصمة كابول تأكيد أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لشخص من إقليم "هيرات" وقد عاد مؤخرا من مدينة "قم" الإيرانية.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).