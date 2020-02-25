بومبيو: قلقون من احتمال إخفاء إيران تفاصيل حيوية بشأن كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن قلقة للغاية من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وأفاد بومبيو للصحفيين بأن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن تفشي (الفيروس) في ذلك البلد"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما انتقد الدبلوماسي الأمريكي، بكين لما وصفه بالرقابة على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: "على كل الدول بما في ذلك إيران، قول الحقيقة بشأن فيروس "كورونا" والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ارتفع إلى 17 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن مصابين اثنين بفيروس "كورونا" في مدينة ساوة بشمالي البلاد توفيا، بالإضافة إلى حالة وفاة أخرى في محافظة البرز غربي طهران.