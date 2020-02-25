رئيس اتحاد الكرة الأسبق: شيكابالا يستحق الشطب

قال عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، يجب أن يشطب على ما بدر منه لجماهير الأهلي، عقب فوز فريقه بلقب كأس السوبر المصري بالإمارات.

وأكد عبدالمنعم، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "القاهرة والناس": "ما فعله شيكابالا يستوجب شطبه، لابد من الاتفاق على كود وميثاق أخلاقي لتكون العقوبات رادعة".

وتابع: " العقوبة يجب أن تجعل أي لاعب يفكر قبل أن يقدم على أي تصرف خارج يهدد مسيرته".

يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قد أصدرت قرارًا بإيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات، عقب أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.