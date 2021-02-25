وزيرة الخارجية السودانية: لا تفريط في سيادة وحدود السودان



أكّدت وزيرةُ الخارجية السودانية، مريم الصـادق المهدي، على موقف السودان المُجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأن لا تفريط في سيادة وحدود السودان.



ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الخميس، عن مريم الصادق قولها خلال لقائها مساء أمس الأربعاء مع رابطة سفراء السودان، إنه لن يتم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض الأجداد.



وأشارت إلى سعي وزارتها لبناء سياسةٍ خارجية تخرِج البلاد من العزلة الخارجية والملاحقة إلى إقامة علاقاتٍ متكافئة مع الجوار والعمق الأفريقي والمجتمع الدولي.



ولفتت الوزير السودانية إلى أن كثيرا من صلاحيات وزارة الخارجية كانت قد سُلبت في العهود الشمولية، وسادت ما تُسمَّى بالدبلوماسية الرسالية، والدبلوماسية الرئاسية، على عكس ما كان يحدث في النظم الديمقراطية التي أعطت وزارة الخارجية وضعا رياديا متقدما.



وأكَّدت أن مهمتها في الوزارة هي استعادة الدبلوماسية السودانية، بتقاليدها الراسخة، وكواجهة مشرفة للبلاد وقيمِها وتنوعها، مشددة على انتقال سياسة السودان الخارجية من العُزلة والملاحقة إلى رحاب التكافؤ والكرامة والانفتاح.