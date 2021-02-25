محافظ الغربية يتابع مع نواب مجلس الشيوخ محاور خطة تطوير المحافظة

عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على أعضاء مجلس الشيوخ ما أنجزته المحافظة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 15 فبراير الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث شمل العرض إنجازات المحافظة في 9 محاور في قطاعات التعليم، والصحة،و الشباب والرياضة، والثقافة وتنمية وبناء الإنسان.

كما عرض المحافظ الخطة الاستثمارية 21/20، والتي بلغت نسبة إنجازها 46.4 و ط ٪ للخطة الإضافية وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارعا وطريقا ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

وأشار رحمي، إلى تنفيذ المحافظة مشروعات إنتاجية كبرى وهي المجزر النصف آلي بقرية شبشبير الحصة، ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، وتم إنجازهما بنسبة 70% بإجمالي 104 ملايين جنيه، وجارٍ افتتاحهما في يونيو القادم، وكذلك مشروع مدينة طنطا الجديدة، والذي يُعد الامتداد التوسعي للمحافظة وسيمثل نقلة حضارية بالمحافظة بجانب مشروع مدينة المحلة الجديدة.

وألقى المحافظ، الضوء على المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي (المجمع الصناعي بالمحلة، المنطقة اللوجيستية، محطة الصرف الصحي بالدواخلية، محطة مياه طنطا، وتطوير العشوائيات ومستشفى صدر طنطا) بإجمالي استثمارات مليار جنيه.

وأشاد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة.

وأشاد بجهود محافظ الغربية، الذي يعمل ليلاً ونهاراً من خلال رؤية واضحة استطاع من خلالها إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أي حلول.

وأكد النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة في إنجاز مشروعات التطوير وتفوقت في إنجازها على غيرها من المحافظات، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، مشروع تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث سيتم وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية.

ثم تبادل المحافظ والنواب النقاش حول خطة التطوير، وعرض النواب آرائهم حولها وما تم إنجازه منها، وأثنوا على المشروعات التي تقوم المحافظة بها والمجهود الذي يبذله محافظ الغربية، مطالبين المحافظ بالمزيد من الجهد في ملفات تدوير المخلفات خاصةً في مصنعي المحلة ودفرة.