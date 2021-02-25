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كوريا الجنوبية تعلن توزيع أول شحنة من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 7:38 م

أعلنت وزارة الصحة بكوريا الجنوبية توزيع أول شحنة تحمل 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسارع فيه مستشفيات الرعاية طويلة الأجل ومراكز الصحة العامة للتحضير لحملة التطعيم الوطني الطموح.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فقد جاء توزيع الشحنة المكونة من 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي لتطعيم 750 ألف شخص في البلاد، ومعظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء حملة التطعيم المجاني يوم غد.

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