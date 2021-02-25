أستاذ باطنة: كفاءة لقاح «جونسون» تتمثل في منع الحالات الخطيرة لكورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفرد الأمريكية، إن كفاءة لقاح «جونسون آند جونسون» ضد فيروس كورونا تتمثل في منع الحالات الخطيرة التي تؤدي لدخول المستشفى والوفاة، مشيرًا إلى نسبة الكفاءة في تلك الحالة تصل إلى 86%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن «جونسون آند جونسون» يمنح للمرضى في شكل جرعة واحدة، نافيًا وفاة أي حالة حصلت على اللقاح.

وذكر أن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية لم تصرح باستخدام لقاح جونسون آند جونسون حتى الآن، مرجحًا أن توافق الهيئة على استخدامه بشكل طارئ يوم السبت المقبل، بعد اجتماع الخبراء لبحث معدل الأمان.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفرد إلى اختبار فعالية اللقاح في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، قائلًا إن متوسط كفاءة اللقاح في البلدين بلغ 66%.

وأوضح أن الشركة أعلنت عن إنتاج 4 ملايين جرعة الأسبوع المقبل، و20 مليون جرعة قبل نهاية مارس؛ لوقف انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن كل تحور في الفيروس يضعفه ويؤدي إلى انتشار أسرع.

وأكدت هيئة الدواء الأميركية أن الجرعة الواحدة من لقاح «جونسون إند جونسون» فعالة ضد كورونا.

وقدمت شركة «جونسون آند جونسون» بيانات لقاحها للصحة العالمية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ، في حين أشارت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأميركية تقيم لقاحها حاليا.