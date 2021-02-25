الخارجية العراقية: 560 صحفيا يغطون زيارة بابا الفاتيكان

كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، نزار الخير الله، رئيس اللجنة التحضيرية العليا المشرفة على أعمال زيارة بابا الفاتيكان للعراق، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 560 صحفيًا عراقيًا وأجنبيًا تم منحهم موافقات رسمية لتغطية مراسم زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس المرتقبة للعراق.

وقال الخير الله، للصحفيين في مقر وزارة الخارجية، إن زيارة البابا فرانسيس المرتقبة للعراق "مهمة وتاريخية ومفصلية"، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا بمشاركة رئاسة الجمهورية والوزراء، وبالتعاون بين الحكومات المحلية لمحافظات ذي قار والنجف، ونينوى وإقليم كردستان والقيادات الأمنية، وعدد من الوزارات للتحضير والاستعداد للزيارة غير المسبوقة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وحتى الآن.

وأوضح أن عدد القوات الأمنية لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كافية، وتضم قوات أمنية من مختلف القيادات الأمنية، ونشر أطواق أمنية وفرض حالة من حظر التجوال لتسهيل حركة التنقل للوفود والمسؤولين والصحفيين، مشيرًا إلى إعداد خطة أمنية محكمة طوال أيام الزيارة.

وأكد خير الله، على تهيئة كل مستلزمات الزيارة، بدءًا من مقر إقامة البابا فرنسيس حيث سيتم إغلاق الشوارع ونشر أطواق أمنية، إضافًة إلى تمديد إجراءات حظر التجوال إلى مابعد انتهاء الزيارة.

وأضاف أن لقاء البابا مع المرجع الأعلى على السيستاني ستكون في مقر منزل السيستاني بالنجف، مؤكدًا حرص البابا على حوار الأديان والمرجعية الشيعية العليا في النجف لها تقاليدها، والتفاوض سيكون مباشرًا بين المرجع الأعلى علي السيستاني والبابا فرنسيس.

ولفت إلى أن لقاء السيستاني والبابا سيكون من دون التوقيع على أية وثيقة، موضحًا أن "الخطاب الديني للبابا سيكون في مدينة أور التاريخية، وسيكون لها معان كبيرة ويعطي البعد الحضاري للعراق".

وأوضح خير الله، أنه سيجري استقبال رسمي وشعبي كبير للبابا حيث سيستقبله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطار بغداد الدولي حيث يعقدان اجتماعًا، ثم سينتشر العراقيون والجالية المسيحية على طول طريق مطار بغداد لاستقبال البابا.

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر المقبل زيارة للعراق تستمر أربعة أيام، تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان.

وأجرى وفد من الفاتيكان خلال الأيام الماضية زيارات ميدانية لمحافظتي النجف وذي قار تمهيدا لزيارة البابا، ووضع برنامج متكامل لزيارة المدينتين فيما سيقام قداس كبير في بغداد ونينوى وإقليم كردستان خلال زيارته التاريخية المرتقبة.