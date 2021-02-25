قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعاقدت على 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى استقبال التطعيمات طبقًا لجداول متفق عليها.



وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن مصر استقبلت الأسبوع الماضي 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، لافتًا إلى وصول 8.6 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا من خلال التحالف العالمي «كوفاكس» الأسبوع المقبل.



ولفت إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية ضد «كوفيد - 19»، قائلًا إن الوزارة تفتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح والمستهدفين بالتطعيم خلال المرحلة الأولى، خلال الأسبوع المقبل.



وأوضح رئيس الشؤون الوقائية بالصحة أن المستهدفين بالتطعيم خلال المرحلة الأولى يشملون كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدءًا من 40 عامًا ومرضى الأورام والفشل الكلوي، مضيفًا أنه تم افتتاح أكثر من 40 مركزًا للتطعيم على مستوى محافظات الجمهورية،



وذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بإطلاق الرقم الساخن 1440؛ لمتابعة حالات العزل المنزلي واستقبال أي شكوى أو أعراض أو استفسار، حتى لا تتدهور أو تتفاقم الحالات البسيطة.



وناشد المواطنين إرسال الاستفسار على الرقم المعلن دون تردد، حال الشعور بأعراض أو العلامات المرضية التي تستدعي التوجه للمنشأة الطبية، مؤكدًا على تخصيص طاقم كامل لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة فورية من خلال غرفة أزمة الوزارة.





