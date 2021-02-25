مسلحون يطلقون قذيفة صاروخية على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة



أطلق شبان مسلحان قذيفة صاروخية صباح اليوم الخميس، على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.



وأضافت أنه تلى إطلاق القذيفة الصاروخية إطلاق نار، إلا أن الأضرار اقتصرت على الماديات، موضحة أن الجيش سير على الفور دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.



ومن جانبه، علق النائب حمادة على الحادث قائلا إنه "وضع الحادثة في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء، حيث تقدم بشكوى لدى قسم الشرطة"، مطالبا بـ "محاسبة الفاعلين".