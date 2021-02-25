 مسلحون يطلقون قذيفة صاروخية على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 11:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

مسلحون يطلقون قذيفة صاروخية على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:24 ص

أطلق شبان مسلحان قذيفة صاروخية صباح اليوم الخميس، على منزل النائب اللبناني إيهاب حمادة في محلة التل عند أطراف مدينة الهرمل، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضافت أنه تلى إطلاق القذيفة الصاروخية إطلاق نار، إلا أن الأضرار اقتصرت على الماديات، موضحة أن الجيش سير على الفور دوريات في شوارع المدينة، وأقام حواجز متنقلة عند مداخلها.

ومن جانبه، علق النائب حمادة على الحادث قائلا إنه "وضع الحادثة في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء، حيث تقدم بشكوى لدى قسم الشرطة"، مطالبا بـ "محاسبة الفاعلين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك