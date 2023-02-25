بولندا: روسيا توقف إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا

ذكرت شركة النفط البولندية أورلين، أن روسيا أوقفت عمليات ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا.



وكتب رئيس الشركة دانييل أوباجتيك، على موقع تويتر، اليوم السبت: "الشركة كانت مستعدة لهذه الخطوة".



وأشار إلى أن إمدادات النفط الروسي لم تكن تمثل عبر هذا الخط إلا 10% فقط من النفط الخام، وسيتم استبداله من دول أخرى، وهذا نتيجة لتنويع مصادر الاستيراد التي أجروها في السنوات الأخيرة.



كما أعلنت الشركة أنها تستطيع إمداد مصفاتها بالكامل عن طريق البحر؛ لذلك لن يؤثر تعليق إمدادات النفط الروسي على إمداد العملاء البولنديين بمنتجات الشركة، بما في ذلك البنزين والديزل.



ويعتبر خط أنابيب دروجبا (ويعني الصداقة)، من أكبر خطوط الأنابيب في العالم، حيث ينقل النفط الروسي إلى عدة دول وسط أوروبا.



ويمد هذا الخط أيضا مصفاة شويدت الألمانية في براندنبورج.



وتخلت ألمانيا طواعية، في هذه الأثناء، عن واردات النفط الروسية عبر دروجبا.



ويرجع السبب في ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية.