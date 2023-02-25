مرتضى منصور يسلم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر طعنه على حكم الحبس

سلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نفسه اليوم السبت، إلى محكمة النقض، قبل نظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته.



وتنظر محكمة النقض اليوم السبت، طعني مرتضى على حكم حبسه شهر واجب النفاذ، وحكم آخر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في قضيتي سب وقذف رئيس النادي الأهلي، بالإضافة إلى دعوى تنازع اختصاص.



وحضر مرتضى منصور منذ قليل إلى دار القضاء العالي -مقر محكمة النقض- وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ العقوبة قبل نظر الطعن.



في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم -في أغسطس 2022- بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.



وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.



وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي -في وليو 2022- بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.



وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقًا لحيثيات الحكم.