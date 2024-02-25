يقام الآن حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، في نسختها الـ30، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس، والذي يأتي بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وفاز بجائزة الأداء المتميز لممثلة في مسلسل درامي، إليزابيث ديبيكي عن دورها بمسلسل «التاج - The Crown».

ونافس على الجائزة كلا من:

كيري راسل عن دورها في مسلسل «الدبلوماسية - The Diplomat»

سارة سنوك عن دورها في مسلسل «الخلافة - Succession»

جينيفر أنيستون عن دورها في مسلسل «برنامج الصباح - The Morning Show»

بيلا رامزي عن دورها في مسلسل «أخرنا - The Last of Us»