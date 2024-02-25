أعلنت قطر، اليوم الأحد، خططا لتوسعة جديدة لحقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، مشيرة إلى أنها ستؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول العام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد الكعبي في مؤتمر صحفي، إن التوسعة الجديدة التي سيطلق عليها "مشروع حقل الشمال الغربي"، ستضيف 16 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى خطط التوسعة القائمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن التوسعة الكلية سترفع حجم الإنتاج الراهن بحوالى 85%، موضحًا أن الدراسات الأخيرة قد بينت أن حقل الشمال يحتوي على كمية غاز إضافية ضخمة تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب.

وتابع: «هذه المعطيات ستمكننا من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوي».

وسيرفع هذا إنتاج قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالى 142 مليون طن سنويا عند الانتهاء في هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، ما يعني - بحسب الكعبي - زيادة تقدر بحوالي 85% مقارنة من مستويات الإنتاج الحالي.

وأكد أن قطر للطاقة ستبدأ على الفور في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان الانتهاء من التوسعة في الوقت المعلن.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا.

وتعمل قطر على مشروع توسيع حقل الشمال الذي يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضم حوالى 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، غير أنه يلقى طلبا متزايدا من الدول الأوروبية الساعية للحد من اعتمادها على موسكو في هذا المجال.

وتأتي خطط التوسعة الأخيرة في أعقاب الإعلان عن عدد من العقود الطويلة الأمد لتوريد الغاز.