العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل، في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، تناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، وما تشهده من أوضاع إنسانية مأساوية تتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمهما.



وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام.



كما حذر من وقف الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ومن خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.



وشدد الملك على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعمل للحصول على مخطط آخر من شأنه الإفراج عن المخطوفين واستكمال تدمير كتائب حماس في رفح.



وأشار نتنياهو في منشور على موقع «إكس»، إلى مناقشة الخطط العملياتية لرفح قريبا.



وأوضح: «سأعقد في بداية الأسبوع جلسة للمجلس الوزاري المصغر؛ من أجل المصادقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في رفح، التي ستشمل إجلاء السكان المدنيين من هناك».