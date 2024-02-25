قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدول التي حققت نجاحات في مجال الاستثمار ‏مثل السعودية والإمارات؛ أتاحت الأراضي للاستثمار الأجنبي.‏

وتابع خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» ، المذاع عبر شاشة «المحور»‏‎ ‎مساء السبت، «عندما حققت السعودية ‏والإمارات نجاحًا في جذب الاستثمارات، أشاد المصريون بهما،‎ ‎ولم تفعل السعودية والإمارات شيئًا سوى فتح ‏أراضيهما للاستثمار الأجنبي».‏

واستشهد برد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على الانتقادات التي واجهها آنذاك حول الاستثمارات الأجنبية في بلاده ‏بقوله «لو شفتوا حد بيأخذ الأرض وطالع بها المطار ابقى امسكوه، لكن الأرض أرضنا والواقع واقعنا والاستفادة لنا ‏وكل شيء لنا».‏

وأضاف أن مساحة الأرض المصرية المستغلة حتى الآن 13.9% فقط، وذلك بعد أن كانت 7% قبل عام 2012، ‏موضحا أن قيمة الـ35 مليار دولار التي ستضخها أبو ظبي القابضة في رأس الحكمة؛ «جزء من ثمن الأرض»، ‏نظرًا لاحتفاظ الحكومة بـ 35% تحصل عليها في صورة عوائد وأرباح مدى الحياة.‎

وأوضح أن أكبر اقتصاديات العالم تقدم تيسيرات وتنازلات أكبر مما تقدمه الحكومة المصرية بهدف جذب المستثمرين، ‏بما فيها الحصول على الجنسية والأرض، قائلا:« الدول تسعى لجذب مستثمرين يضخوا 500 ألف دولار، فماذا عن ‏‏200 مليار دولار؟». ‏