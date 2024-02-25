قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدول التي حققت نجاحات في مجال الاستثمار مثل السعودية والإمارات؛ أتاحت الأراضي للاستثمار الأجنبي.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» ، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، «عندما حققت السعودية والإمارات نجاحًا في جذب الاستثمارات، أشاد المصريون بهما، ولم تفعل السعودية والإمارات شيئًا سوى فتح أراضيهما للاستثمار الأجنبي».
واستشهد برد الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي على الانتقادات التي واجهها آنذاك حول الاستثمارات الأجنبية في بلاده بقوله «لو شفتوا حد بيأخذ الأرض وطالع بها المطار ابقى امسكوه، لكن الأرض أرضنا والواقع واقعنا والاستفادة لنا وكل شيء لنا».
وأضاف أن مساحة الأرض المصرية المستغلة حتى الآن 13.9% فقط، وذلك بعد أن كانت 7% قبل عام 2012، موضحا أن قيمة الـ35 مليار دولار التي ستضخها أبو ظبي القابضة في رأس الحكمة؛ «جزء من ثمن الأرض»، نظرًا لاحتفاظ الحكومة بـ 35% تحصل عليها في صورة عوائد وأرباح مدى الحياة.
وأوضح أن أكبر اقتصاديات العالم تقدم تيسيرات وتنازلات أكبر مما تقدمه الحكومة المصرية بهدف جذب المستثمرين، بما فيها الحصول على الجنسية والأرض، قائلا:« الدول تسعى لجذب مستثمرين يضخوا 500 ألف دولار، فماذا عن 200 مليار دولار؟».