رجل يضرم النار في جسده أمام مقر السفارة الإسرائيلية بواشنطن

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أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن.

ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية عن إدارة الإطفاء بالمنطقة، أن رجلا أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، حيث عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة عليه خارج السفارة مصابا بحروق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى في حالة حرجة.

وأضافت أن الشخص الذي أضرم النار في جسده لم يكن معروفا لدى السفارة.

من جانبها، لم تصدر سفارة إسرائيل في واشنطن تعليقا على الحادث حتى اللحظة.