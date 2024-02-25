رئيس وزراء بريطانيا يدعو الدول الغربية لتشديد إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الدول الغربية لتشديد تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة، ونقل العائدات إلى أوكرانيا لتمويل قطاعها الدفاعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سوناك كتب في مقالة افتتاحية لصحيفة صنداي تايمز، نُشرت بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، أنه يتعين على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب عمليتها بأوكرانيا خلال عام 2022 أن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بمصادرة مئات المليارات من الأصول الروسية المجمدة".

وأضاف أن هذه العملية يمكن أن تبدأ بإرسال الفائدة المجمعة على الأصول المجمدة إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن دعوة سوناك دول مجموعة السبع للتوصل "لسبيل قانوني" لمصادرة الأصول المجمدة، يمكن أن تكون أمرا صعبا.

وكانت البنوك الدولية، قد أثارت مخاوف بشأن هذه الخطط، محذرة الحكومة البريطانية من أن أي مصادرة للأصول الروسية الخاضعة للعقوبات يجب أن يكون لها أساس قانوني، وإلا سوف يؤدي ذلك لاضطراب النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى المؤسسات التي سوف تخضع لإجراء قانوني.