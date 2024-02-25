مطار هيثرو في لندن يرجئ خططا لإضافة مدرج ثالث للطائرات

أرجأ مطار "هيثرو" في لندن، خططا لإضافة مدرج ثالث للطائرات، وسيقوم بدراسة خيارات أخرى للتعامل مع وصول المزيد من الركاب، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، إن الرئيس التنفيذي للمطار، توماس وولدباي، بدأ عملية لحل الفريق المعني بالتركيز على المشروع.

وذكر التقرير أن المطار، الذي شهد ارتفاعا في أعداد الركاب بنسبة نحو 29% ليصل العدد إلى 2ر79 مليون راكب في العام الماضي، سيعيد النظر في المقترحات التي تشمل توسيع استخدام الحافلات من أجل توصيل المسافرين إلى الطائرات، وغيرها من الإجراءات بغرض تعزيز كفاءة المدرج.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت شركة "مطار هيثرو القابضة المحدودة" إنها "تبحث عن كيفية تحسين المطار الحالي؛ لتحقيق نمو قصير المدى من خلال بنيتنا التحتية الحالية".

جدير بالذكر أن مطار هيثرو كان قد أعلن في الأسبوع الماضي عن أول أرباح سنوية له منذ عام 2019.