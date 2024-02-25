 رئيس وزراء ماليزيا: نحن أصدقاء للجميع ولا يمكن لدولة أن توجه سياستنا الخارجية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء ماليزيا: نحن أصدقاء للجميع ولا يمكن لدولة أن توجه سياستنا الخارجية

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:08 م

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا، كدولة مستقلة، لها الحق في تحديد سياستها الخارجية، وكذلك العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة.

وأوضح أنه "على هذا النحو، لا يمكن لأي دولة أن توجه ماليزيا لمصادقة أي طرف، حتى لو كانت سياسة الانفتاح في البلاد تدعو إلى الانتقاد"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وأضاف: "نحن نصادق الجميع (الغرب والشرق والولايات المتحدة والصين). لكن لا يمكن لأي دولة أن توجهنا".

تصريحات رئيس الوزراء الماليزي جاءت خلال مقابلة صحفية مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت اليوم الأحد.

وطرحت الصحيفة البريطانية أسئلة تشير إلى أن علاقات رئيس الوزراء الماليزي الدبلوماسية تبدو أوثق مع الصين منها مع الولايات المتحدة.

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