مدحت نافع: صفقة رأس الحكمة: أكسجين ينعش الاقتصاد المصري من حالة الشلل

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن صفقة رأس الحكمة كانت بمثابة «أكسجين» للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل حالة «الشلل» الاقتصادي التي يعانيها جراء شح الدولار وارتفاع سعره في السوق الموازية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء السبت، أن الصفقة من شأنها أن تساعد على تحريك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج المتراجعة 30% خلال الآونة الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازية عن السعر الرسمي داخل البنوك.

ونوه أن الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة سيطور أرضًا غير مستغلة بالكامل، كما سيوفر فرص عمل ويضخ سيولة دولارية في الأجل المنظور، موضحا أن قيمة الصفقة تعد الأكبر في تاريخ الاستثمارات الأجنبية بمصر والتي لم تتجاوز 13 مليار دولار سنويا على مدار تاريخها.

وطالب «نافع» بضرورة إنشاء وزارة لإدارة المشروعات الضخمة مثل رأس الحكمة، مؤكدًا أن إدارة هذا المشروع مع قدوم مشروعات أخرى من السعودية وقطر بنفس النموذج يتطلب إدارة جيدة لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.

وأكد أن الصفقة سوف تساعد على سد الفجوة التمويلية التي تواجهها مصر هذا العام والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، خاصة مع الزيادة المرتقبة في قيمة القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي.