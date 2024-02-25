جنرال إسرائيلي: المدرعات الفاسدة سبب في تأجيل اجتياح غزة بريا 10 أيام

أشار الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، إلى صفقات المدرعات الفاسدة التي تتم داخل جيش الاحتلال، خلال لقاء صحفي حديث، مؤكدا تسبب تلك المدرعات في إبطاء تحركات الجيش خلال اجتياح قطاع غزة.

وقال بريك لصحيفة معاريف العبرية، إن الجيش يعتمد على شراء المركبات الخاصة بالتنقل من شركات خاصة، توفر أنواعا كثيرة الأعطال، في ظل اختفاء وسائل الصيانة داخل القطاع.

وأضاف بريك أن الأزمة وصلت لإمدادات الطعام أيضا التي يعاني الجيش من فشل إيصالها للجنود، لافتا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتجاهل كل ذلك.

وأكد بريك، أنه التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 6 مرات منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلا أن المحيطين به يمنعون وصول الحقيقة له، مشيرا إلى أن جنود جيش الاحتلال غير مؤهلين لتلك الحرب، حيث توقف بعضهم عن التدريبات العسكرية منذ 5 سنوات، موضحا أن مشاكل التدريب كانت سببا في تأجيل تنفيذ قرار اجتياح غزة بريا لـ10 أيام.

ولفت بريك في حديثه إلى تفاقم أزمة المركبات، حيث توجد عشرات المدرعات المعطلة في أماكنها بقطاع غزة دون أن يسحبها أحد.