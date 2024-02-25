نور مراد: فخورة أن بدايتي مع كوثر بن هنية وهند صبري في فيلم بنات ألفة

عبرت الفنانة الشابة نور مراد عن سعادتها بفوز فيلمها التونسي "بنات ألفة" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في جوائز سيزار العالمية، مؤكدة فخرها بمواصلة الفيلم لسلسلة إنجازاته العالمية الكبرى.



وقالت في تصريحات صحفية، إن حلمها الكبير الآن هو الفوز بجائزة الأوسكار الذي ترشح لها الفيلم: "عندما علمت بترشيح الفيلم الذي شاركت فيه للأوسكار، شعرت بالدهشة والفرح. كنت في مكان العمل برفقة زملائي وشاركت هذه اللحظة المهمة معهم. خاصة أن ترشيح الفيلم يجعل من كوثر بن هنية أول مخرجة عربية تونسية تتمتع بهذا الإنجاز مرتين، وهو شيء أفتخر به بالفعل".



وتابعت: "رؤية الفيلم الأول الذي شاركت فيه يحقق هذا الكم الهائل من الجوائز والترشيحات في أكبر المهرجانات العالمية، شيء عظيم، خاصة وأنا أتقاسم هذه الإنجازات مع طاقم العمل وعلى رأسهم المخرجة كوثر بن هنية، التي استمتعت بالعمل معها وتعلمت منها الكثير. والنجمة هند صبري، الجميلة قلبا وقالبا، وقد ساعدتني على التقمص بطاقتها وكانت أسابيع التصوير الثلاثة معها أحلى الأوقات، وهو شيء يسعدني بشكل كبير ويحفزني على العمل أكثر وأكثر في المستقبل.



وأعربت عن أسفها لعدم قدرتها على حضور حفل الأوسكار، مؤكدة: "سأشاهده بكل حماس.. وإن شاء الله مربوحة!".



يذكر أن نور شاركت في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم ديسمبر الماضي، رفقة أسرة فيلم "بنات ألفة" والذي تشارك نور في بطولته مع الفنانة هند صبري، كما حضرت العرض العالمي الأول للفيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.



فيلم "بنات ألفة" يمزج بين الوثائقي والخيال، وتعكس قصته تحولات واقع العائلات التونسية المهمشة قبل الثورة وبعدها، ولعبت فيه نور دور رحمة البنت الثانية التي التحقت بأختها الكبرى في بؤر التوتر.